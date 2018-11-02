2018 KPSS lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim KPSS sonuç tarihi…

KPSS ortaöğretim sınavının soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından şimdi de gözler KPSS sonuçlarında. KPSS lise sınavına giriş yapan öğrenciler merakla KPSS sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve lise mezunlarının girdiği KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

Memur olmanın birinci şartı olan KPSS sınavı yapıldı. soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından KPSS sonuçları için bekleyiş başladı. KPSS lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı.

KPSS maratonunda bir viraj daha dönüldü. Lise KPSS'den sonra adaylar puanlarını öğrenmek için sonuçlara odaklandı. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ortaöğretim (lise) mezunlarının girdiği 2018 KPSS sınav sonuçları 8 Kasım 2018 tarihi itibariyle resmi siteden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM’nin açıkladığı programa göre 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak olan KPSS sonuçları memur adayları tarafından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS SORU VE CEVPALARI YAYINLANDI

2018 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarına adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabiliyor.

DİKKAT KPSS'NİZ İPTAL OLABİLİR!

1) Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

2) Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

3) Salondaki görevlilere soru sormaları,

4) Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

5) Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

6) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

7) Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

8) Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Bu sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.