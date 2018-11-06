TIKLA, ÖĞREN! ÖSYM tarafından KPSS önlisans soruları ve cevapları açıklandı!

Memur olmak isteyen ve ön lisans mezunu olan adaylar geçtiğimiz günlerde KPSS'ye girmişti, sınav sonuçları henüz açıklanmadı ancak öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. 2018-KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS sorularına ve cevaplarına haberimizden erişerek kaç puan alacağınızı, hangi soruları doğru ya da yanlış cevapladığınızı öğrenebilirsiniz.

2018-KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları açıklandı. ÖSYM, 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön Lisans sorularını ve cevaplarını yayınladı. Haberimizden ÖSYM AİS ekranına ulaşarak 2018-KPSS Ön Lisans sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ” 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15'ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.” denildi. ÖSYM AİS KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2018- KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) yukarıdaki bağlantıda yer alıyor.

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