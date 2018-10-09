2018 KPSS soruları ve cevapları yayınlandı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabiliyor. İşte KPSS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

Merakla beklenen KPSS soruları ve cevapları yayınlandı. 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarına adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabiliyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade veren içeren sorular sorulmamaktadır.”

“2018-KPSS Ortaöğretim sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

GENEL YETENEK: 10. ve 57. Sorular

GENEL KÜLTÜR: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.”