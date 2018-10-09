2018 KPSS soruları ve cevapları yayınlandı!

Merakla beklenen KPSS soruları ve cevapları yayınlandı. 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarına adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabiliyor.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade veren içeren sorular sorulmamaktadır.”
“2018-KPSS Ortaöğretim sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
GENEL YETENEK: 10. ve 57. Sorular
GENEL KÜLTÜR: Bulunmamaktadır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.”
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.