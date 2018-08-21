Kurban Bayramınız kutlu olsun! İşte en özel Kurban Bayramı mesajları…

Müminler bir bayrama daha erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Siz de sevdiklerinizi bir mesajla mutlu etmek ve bayramını kutlamak istiyorsanız teknolojinin nimetlerinden faydalanarak haberimizdeki bayram mesajlarını kullanabilirsiniz. İşte 2018 yılının en özel Kurban Bayramı mesajları....

En güzel, farklı, samimi Kurban Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. Ailelerin biraraya geldiği, küslüklerin sona erdiği, huzur ve bereketin simgesi haline gelen bu güzel bayram günlerinde siz de sevdiklerinizi bir çift sözle mutlu edebilirsiniz. Teknoloji sayesinde çeşitli platformlardan en güzel bayram mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları…

2018 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabul ve Bayramın Kutlu Olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah’a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.