2018 Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük Bayram tatili tarihi hangi güne denk geliyor? İşte 2018 kurbanlık fiyatları…

2018 Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük Bayram tatili tarihi hangi güne denk geliyor? soruları çalışma hayatı ve sıcaklardan bunalan yurttaşlarımız tarafından araştırılıyor. Tatil planlarını belirlemek isteyenler ve Kurban Bayramı'nda yapılacak 9 günlük tatilin keyfini çıkarmak isteyen ve 2018 kurbanlık fiyatlarını merak eden herkesi haberimize davet ediyoruz. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'nın 2018 yılında yaz mevsimine ve hafta içine denk gelmesi 9 günlük bir tatilin oluşmasına yol açtı. Tüm yurttaşları sevindiren bu gelişme sonrası hem tatile gidecek hem de kurban ibadetini gerçekleştirmek için Kurban Bayramı'nı bekleyenlere de gün doğdu. 2018'de Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü idrak edilecek. İşte kurbanlık fiyatları ve Kurban Bayramı detayları…

KURBAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın 9 gün olması için idari izin gerekiyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu’nun açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan hafta sonları da eklenince tam 9 gün tatil yapılması öngörülüyor.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

DİYANET İŞLERİ KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

2018 KURBANLIK FİYATLARI

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile canlı hayvan pazarına giderek, kurban almak isteyen vatandaş ve besicilerle görüştü.

Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hayvan pazarındayoğunluğun her geçen gün arttığını, hem alıcının hem de satıcının memnun olduğunu söyledi.