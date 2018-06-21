2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil? 9 gün tatil var mı? İşte resmi tatiller listesi…

2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil? 9 gün tatil var mı? soruları tatil hasreti çeken herkes tarafından merak ediliyor. İşte 2018 resmi tatiller listesi ve resmi tatillerle ilgili tatil listesi.

Yoğun çalışma temposu ve sıcak geçen günler bize hemen ne zaman tatil yapacağım? sorusunu sorduruyor. Ramazan Bayramı’nı geride bıraktığımızdan ilk tatil planı için Kurban Bayramı ideal görünüyor. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil? 9 gün tatil var mı? İşte bu soruların cevapları ve 2018 resmi tatiller listesi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)