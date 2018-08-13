2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlıklar pazarda! İşte Kurban Bayramı öncesi fiyatlar…

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor ve Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Tatil yapmak isteyenler de olanlarını şekillendirmek için Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. Vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmek için alacağı kurbanlıklar ise Anadolu'nun farklı illerinden İstanbul'a gelmeye başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

İslam alemi Allah'a yakınlaşmak ve kurban ibadetini gerçekleştirmek için Kurban Bayramı'nın bekliyor. Kurban, İslam aleminde Allah'ın rızasını kazanmanın, yoksullara yardım etmenin bir yolu…Kurban Bayramı'nda müminler nimetleri için Allah'a şükreder, kurbanını keser ve sevdikleri ile bayramlaşır. 2018'de Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü idrak edilecek. Arefe günü, 20 Ağustos Pazartesi'ye denk geldiği için bayram tatilinin 9 gün yapılacak. 2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Öte yandan hafta sonları da eklenince tam 9 gün tatil yapılacak. 2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) DİYANET KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

İLGİLİ HABER Büyükbaş kurbanlık 7 bin liradan başlıyor