Öğrenim kredisi ve burs için KYK açıklaması geldi mi? 2018 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Barınma imkanı ve maddi destek imkanı sağlayan Yurtkur'dan KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair açıklama bekleyen öğrenciler KYK resmi internet sitesini anbean kontrol ediyor. KYK burs ve kredi ücretleri de Cumhurbaşkanı açıklaması ile belli oldu. İşte burs ve krediye dair merak edilenler...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. KYK burs başvurularının başlaması için tüm üniversite kayıtlarının tamamlanması bekleniyor. Peki ne kadar artacağı belli olan KYK bursunun başvuruları ne zaman başlayacak?



ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.