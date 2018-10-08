2018 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine burs, öğrenim kredisi ve barınma imkanı tanıyor. Geçtiğimiz aylarda yurt başvuruları ile ilgili bütün işlemler tamamlanmıştı. Şimdi ise eğitim hayatını kolaylaştırmak için burs ya da kredi almak isteyen öğrenciler "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi veriyor. Öğrenciler merakla KYK kredi ve burs başvuru tarihlerini ve bu seneki ödenecek miktarları bekliyor. İşte KYK kredi ve bursu hakkında ayrıntılar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri tamamlandıktan sonra KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor. Buna göre başvuruların Ekim ya da Kasım ayında başlaması öngörülüyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

KİMLER BURS ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR?