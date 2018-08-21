Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerinin burs ve kredi almasına olanak sağlıyor. Üniversite yaşamını sürdürmek için maddi yardıma ihtiyacı olan öğrenciler e-Devlet'ten başvuru sürecinde internetten başvuruda bulunabilirler. Peki 2018 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler şimdiden üniversite hayatları için gerekli finansman ve barınma ihtiyacı için araştırmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül’de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Kredi ve burs için yapılacak başvurularında Eylül ayında alınacağı tahmin ediliyor.

KYK’NIN KREDİ, BURS VE YURT HİZMETLERİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.