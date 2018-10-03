2018 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı, yeni burs ücretini açıkladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı, gözler burs başvurularında...Bugün KYK burs ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

Üniversite öğrencilerinin heyecanla KYK burs başvurularını ve sonuçlarını bekliyor. Başvuruların tamamlanması sonucu yapılan değerlendirmelerde hangi öğrencilerin burs, hangilerinin kredi alacağı belirleniyor.KYK öncelik sırası, kurumun resmi web sitesinde ayrıntılı olarak açıklandı. Öncelik belgesi sahip olan öğrenciler burstan ilk yararlananlar olacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;