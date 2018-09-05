2018 KYK yurt başvuru ekranı: KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite öğrenimine başlayacağı günü iple çeken öğrenciler bugünlerde hazırlıklarını sürdürüyor. Devlet imkanlarından faydalanmak isteyen ve maddi durumu yetersiz olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'na başvuruda bulunabilirler. Devlet yurtlarında özel yurtlara göre maddi olarak daha uygun fiyatlarda kalınabiliyor. Haberimizde bulunan linkten KYK yurt başvurusu ekranına erişebilirsiniz. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

2018-2019 Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) yurt başvuruları başladı, 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler internetten e-Devlet üzerinden form doldurarak yurt başvurularını tamamlıyor. KYK burs ve kredi başvurularıysa henüz başlamadı. Konuya ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı.

2018 KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLA

KYK yurt başvurunuzu yapmak için yukarıda bulunan linke tıklayarak TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT’den edinebilirsiniz. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvuru işlemini gerçekleştirmek için 9 aşamalı işlemi tamamlamak gerekiyor. Öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, adres bilgileri, özel durum bilgileri, aile bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

KYK YURTLARI HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır.

Güvence Bedeli Nedir ?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret alınır.

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

Devlet koruması altında olan öğrenciler.

Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

Şehit/Gazi çocukları.

2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00'dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10'u mesai bitimine, ayın 10'unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15'ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.