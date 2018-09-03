2018 KYK yurt başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği haberi duyurdu. Kasapoğlu resmi Twitter hesabından"Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek." açıklamasında bulundu. Peki 2018 KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerine yurt, burs ve kredi imkanı tanıyor. KYK’nın resmi internet sitesinde yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler e-Devlet üzerinden de başvuruda bulunabiliyor. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT’den edinebilirsiniz. e-Devlet’te ilgili sayfaya ulaşmak için yukarıdaki linki tıklamanız gerekiyor ardından KYK yurt başvuru işlemini gerçekleştirmek için 9 aşamalı işlemi tamamlamak gerekiyor. Öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, adres bilgileri, özel durum bilgileri, aile bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Binlerce gencin merakla beklediği 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. İlerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

SORUN YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,

2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,

3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)

– Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,

4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,

5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,

– %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2176 Sokak NO:25 ÇANKAYA/ANKARA

KİM (Kyk İletişim Merkezi) numarası: 444 19 61