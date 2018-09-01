Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu, sırada KYK yurt ve burs başvuruları var. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü, KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini açıkladı. Peki 2018 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencierine kredi ve burs veriyor ayrıca barınma imkanı da sağlıyor. Üniversite kayıtlarını yapmaya hazırlanan öğrenciler şimdiden öğrencilik hayatlarını nasıl idame ettireceklerini düşünüyor. Devlet imkanlarından faydalanmak isteyenler KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1961 yılında kurulan ve 57 yıldır öğrencilere hizmet veren KYK'nın, barınma, beslenme, kredi ve burs verme, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerde öğrencileri geliştirme alanlarında hizmet verdiğini belirten Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Terzi, bu yıl KYK hizmetleri kapsamındaki yurt, kredi ve burs başvurularının 3 Eylül'de online ortamdan başlayacağını ifade etti.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Kayseri'de geçen yıl 3 yeni yurt açıldığını ve KYK Kayseri tarihinde ilk kez başvuran tüm öğrencilerin yurda alındığını belirten Terzi, bu yıl da aynı performansı sergilemek için gayret sarf edeceklerini dile getirdi. Kayseri'ye 2018-2019 eğitim-öğretim yılında biri hazır olmakla birlikte 3 yeni yurt yapılacağını kaydeden Terzi, “Bu yıl Erciyes Üniversitesi Şehitler Kampüsü içerisinde bulunan 750 kişilik yeni bir yurdumuz olacak. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığından buranın tahsis yazısını bekliyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi kampusünde bin kişilik yurt inşaatımız ihaleye çıkmak üzere. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu olarak inşaatını kendimizin yapacağı, Develi'de 250 kişilik yurt açma çalışmalarımız var. Bu kapsamında bu yıl bin 800 kız öğrenci, bin 700 erkek öğrenci alacağız” dedi.

KYK'ya başvuran öğrencilerin hem yurt hem de kredi ya da burs imkanında faydalandıklarını söyleyen Terzi, KYK'nın öğrencilere sunduğu imkanlara dair şu bilgileri verdi:

“İki tip yurdumuz var; genel yurt yani ranzalı sistemde olanlar, ki en eski olan Erciyes ve Gevher Nesibe Yurdumuz bu tip yurtlardandır. Onun haricindeki 9 yurdumuz da kapasitesi yüksek yurtlar. Genel yurtlarda ayda 145, kapasitesi yüksek yurtlardan da seviyesine göre en fazla 250 TL alırız. Bu ücret karşılığında devlet bize kaydolan tüm öğrencilere akşam yemeği için 7 buçuk, sabah kahvaltısı için 3 buçuk TL'lik devlet yardımı yapıyor. Ayrıca, şehit çocukları, gazi çocukları, yurtlarda yetişen öğrencilerle, yüzde 40 engeli olanlar gibi yurtlara öncelikli kabul ettiğimiz ayrıcalıklı öğrencilere 10 TL daha veriyoruz. Devlet yurduna giren bir öğrenci çok rahat ailesinden para almadan yemek ve kredi yardımıyla beraber öğrencilik hayatını bitirebilir. İsteyen her öğrenciye ayda 470 TL kredi veriyoruz. Öğrenci bunu mezun olduktan iki yıl sonra geri ödüyor. Bunun dışında ayrıcalıklı öğrencilerimize ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize verdiğimiz burslarımız var. Bunlar da 470 TL, ancak geri ödemesi yok.”

İHA