SON DAKİKA: KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı | KYK yurt sonucu sorgulama ekranı

Üniversite öğrencileri günlerdir KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyordu. KYK, resmi internet sitesinden ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler KYK yurt sonuçlarını e-Devlet'ten öğrenebilecek. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...

Üniversite öğrencilerinin günlerdir beklediği haber geldi. 2018 KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebiliyor.Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada “2018/2019 Eğitim Öğretim yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçları açıklanmıştır” denildi. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2018-2019 öğretim dönemi için KYK’ya yurt başvurusunda bulunan gençler!

Yerleştirme sürecini iki gün gibi rekor bir sürede sizler için tamamladık.

Sonuçlar aşağıdaki linkte

https://t.co/GLplEMFCrN pic.twitter.com/m2rXVNh5bj — KYK (@GSB_KYK) 12 Eylül 2018

KYK YURT ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, urtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık.”

KYK BURS BAŞVURULARI 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği başvurular için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Kredi Yurtlar Kurumu, burslara dair başvuru süreçlerinde tüm öğrencileri baz alarak başvurularının yapılacağını önceden açıkladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının hemen ardından burs başvuruları e-Devlet’te başlıyor. DGS tercih sonuçları en erken ne zaman açıklanır? Tercih başvuruları 14 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercihleri 15-20 gün içerisinde açıklıyor. Burs başvuruları en erken Ekim’in ilk haftası – Ekim’in ikinci haftası başlatması bekleniliyor.