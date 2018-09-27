2018 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte kandil tarihleri…

2018 Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihini merak ediliyor. Peki 2018 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

İslam alemi yılın belli günlerinde hicri tarihlere göre kandilleri kutluyor. Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili bu yıl 19 Kasım’da idrak edilecek. Vatandaşlar Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili’ni ibadetler ve dualarla kutlayacak.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte Mevlid Kandili tarihi;

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.