2018 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili’nin anlamı nedir?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Bugün de İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü kutlanmaktadır. Müslümanlar bu özel günü dua ederek, nafile namazı kılarak ve oruç tutarak geçirir. Peki Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Mevlid Kandili hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar...

Mevlid Kandili bu sene 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili İslam dininin peygamberi olan Muhammed’in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

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Mevlid, “doğum zamanı” demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam’da Muhammed’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.