2018 Miraç Kandili mesajları! İşte en yeni ve anlamlı kandil mesajları ve duaları

Recep ayının 27. gününün gecesinde gerçekleşen Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Bu özel günde sevdiklerimizi kandil mesajları ile hatırlayıp mutlu ederiz. İslam alemi tüm iyi dileklerini sevdikleri ile paylaşmak için Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte en güncel Miraç Kandili mesajları, duaları ve sözleri...

Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna çıkarıldığı gece olan Miraç kandili bu gece idrak edilecek. Kandil günü ve gecesi ibadetlerini gerçekleştirecek olan müslümanlar kandil mesajlarını araştırıyor. Miraç Kandilinde, Peygamber Efendimiz, Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan ise Allah'ın huzuruna kat be kat çıkarılmıştır. Miraç Kandili mesajları ile bu gecenin sevincini sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. Gündüzünde oruç tutulan, gecesi ise ibadetle geçirilen Miraç Kandili'nde eşinize, dostunuza, tüm akrabalarınıza, anne -babanıza kandil mesajları ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte 2018 Miraç kandili mesajları…

2018 KANDİL MESAJLARI

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!



-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

-Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler…

-Sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olsun. Miraç kandilimiz hayırlı olsun…

-Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

-Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.

-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kandilinizi kutlarım.

-Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-l gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim… Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım… Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

-Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun Miraç kandiliniz mübarek olsun.

İLGİLİ HABER Bugün Miraç Kandili: 13 Nisan kandil mesajları ve Miraç Kandili'nin önemi...

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI

Miraç Kandili bugün (13 Nisan Cuma) idrak ediliyor. Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Bu mübarek günü nasıl değerlendirmeliyiz? Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. “Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed'in geceleyin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra ; Gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Mirac ; Yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Mi’raç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa”Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.