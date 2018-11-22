2018 Öğretmenler Günü için en özel ve en anlamlı şiirler! Öğretmenler Günü ne zaman?

Çocuklar, gençler, yetişkinler… Dünün çocukları bugünün yetişkinleri oldu ancak hayatı öğreten öğretmenlerini unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. 1981 yılında Ulu Önder Atatürk’ün 100.doğum yıldönümü şerefine başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak. 2018 Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizde yer verdik.
2018 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
SENİNLE HER MEVSİM BAHAR ÖĞRETMENİM
Bir gün dersem ki, ben öğretmenim
Kalemimin mürekkebi alın terindir.
Vedalaşıp gidersem öğretmenim
Unutmayı unuturum da, unutmadığım
Kalbimdeki en güzel yerindir.
Bir gün adımı soranda çocuklarım
Kendimden önce senin adını söylerim
Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,
Uğrunda harcanır boncuk boncuk,
Yine de bitmez öğretmenim var derim
Güllerin güzelliğini göstermeden önce
Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım
Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma
Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir
Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.
Bir gün dersem ki ben öğretmenim
Sen güneş kadar uzakta bile olsan
Her bakışımda gülümseyişini görürüm
Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar
İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.
Yılmaz İMANLIK
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…
Hüseyin DÜZBASAN
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
Ali Osman ATAK
GÜL ÖĞRETMENİM
Geleceğe ışık tutan,
Bilgimize bilgi katan,
İrfan kaynağından akan,
Dil sendedir öğretmenim.
Daim üzerimde gözün
Kulağıma küpe sözün
Ders işlerken güler yüzün
Gül sendedir öğretmenim
Karanlığa çıra sensin
Cehalete çare sensin
Hayatıma yön verensin
Yol sendedir öğretmenim
Türkçe, tarih gördük tek tek
Dini, fenni bilmek gerek
İlim dolu petek petek,
Bal sendedir öğretmenim
Öğrettin edebi, yolu
Sayende sevdik okulu
Salkım salkım meyve dolu,
Dal sendedir öğretmenim
Ata gibi sevilecek,
Yoluna gül dökülecek,
Hep minnetle öpülecek,
El sendedir öğretmenim.
Mehmet Postallı
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Geçen yıl bilmiyordum.
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ışıklar tutan,
Siz oldunuz yoluma.
Bir yıl içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
içimdedir sevginiz.
Vefa ÇAĞAN