2018 Öğretmenler Günü için en özel ve en anlamlı şiirler! Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü'ne çok kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler şimdiden en anlamlı Öğretmenler Günü şiirini seçmek için araştırmalara koyuldu. Yurdumuzda 24 Kasım 1981 yılında başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Ailemizden sonra bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyoruz. Siz de en özel Öğretmenler Günü şiirlerini haberimizde bulabilirsiniz...

Çocuklar, gençler, yetişkinler… Dünün çocukları bugünün yetişkinleri oldu ancak hayatı öğreten öğretmenlerini unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. 1981 yılında Ulu Önder Atatürk’ün 100.doğum yıldönümü şerefine başlayan Öğretmenler Günü kutlamaları her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak. 2018 Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizde yer verdik.

2018 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

SENİNLE HER MEVSİM BAHAR ÖĞRETMENİM

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim

Kalemimin mürekkebi alın terindir.

Vedalaşıp gidersem öğretmenim

Unutmayı unuturum da, unutmadığım

Kalbimdeki en güzel yerindir.

Bir gün adımı soranda çocuklarım

Kendimden önce senin adını söylerim

Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,

Uğrunda harcanır boncuk boncuk,

Yine de bitmez öğretmenim var derim

Güllerin güzelliğini göstermeden önce

Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım

Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma

Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir

Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim

Sen güneş kadar uzakta bile olsan

Her bakışımda gülümseyişini görürüm

Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar

İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.

Yılmaz İMANLIK

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK

GÜL ÖĞRETMENİM

Geleceğe ışık tutan,

Bilgimize bilgi katan,

İrfan kaynağından akan,

Dil sendedir öğretmenim.

Daim üzerimde gözün

Kulağıma küpe sözün

Ders işlerken güler yüzün

Gül sendedir öğretmenim

Karanlığa çıra sensin

Cehalete çare sensin

Hayatıma yön verensin

Yol sendedir öğretmenim

Türkçe, tarih gördük tek tek

Dini, fenni bilmek gerek

İlim dolu petek petek,

Bal sendedir öğretmenim

Öğrettin edebi, yolu

Sayende sevdik okulu

Salkım salkım meyve dolu,

Dal sendedir öğretmenim

Ata gibi sevilecek,

Yoluna gül dökülecek,

Hep minnetle öpülecek,

El sendedir öğretmenim.

Mehmet Postallı

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Geçen yıl bilmiyordum.

Ne okuma ne yazma.

Sönmez ışıklar tutan,

Siz oldunuz yoluma.

Bir yıl içinde bana,

Çok bilgiler verdiniz.

Anne sevgisi gibi

içimdedir sevginiz.

Vefa ÇAĞAN