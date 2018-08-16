2018 Okullar ne zaman açılacak? MEB, 2018-2019 eğitim yılı başlama tarihi açıkladı! Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Uzun bir tatil sürerken tüm öğrenci ve velileri Eylül ayı içinde okulların açılış tarihini merak ediyor. 2018 Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yaz tatili ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını arıyorlar. Hem velilere hem öğrencilere yanıt MEB'den geldi. MEB 2018-2019 eğitim yılı başlama tarihini açıkladı! İşte o tarih ve okulların açılmasından önce ebeveynlere tavsiyeler...

Öğrenciler 2018 yaz tatilinin keyfini sürerken diğer yandan da okulun başlama tarihini merak ediyorlar. 2018-2019 eğitim yılının ne zaman bşlayacağı sorusuna yanıt NEB’den geldi. İşte yaz tatili ne zaman bitecek? 2018-2019 eğitim yılı ne zaman başlıyor? ve 2018’de okullar ne zaman açılacak? sorularının cevabı ve okul korkusuyla nasıl başa çıkılır sorusuna uzman klinik psikologlardan tavsiye ve yorumlar…

2018 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB TARİH VERDİ

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

– Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sade cümlelerle okulu tanıtın: Çocuğa okul kavramını tanıtın. “Ben de senin yaşında okula başladım”, “Öğretmenin sana hoşuna gidecek bilgiler anlatacak” gibi sade cümleler kullanın. İkna etmeye yönelik konuşmayın: Çocuğunuza, “Öğretmenin çok tatlı” gibi cümleler söylemeyin. Çünkü çocuk okulla ilgili tecrübesini yaşayıp duygularını kendisi dile getirmeli. Korkutucu cümleler kurmayın: “Sana vuran biri olursa mutlaka bana söyle” gibi çocuğunuzu korkutacak cümleler kurmayın. Başka bir çocukla görüştürün: Mümkünse bir önceki yıl okula yeni başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla konuşmasını sağlayın.

VELİLERE ÖNERİ: SÜREKLİ OKUL KONUSUNU AÇMAYIN

Tatilin zihnin ve bedenin yenilenmesi için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikoloğu Yekta Korkmaz, Okulların açılmasına birkaç gün kala çocukları çok fazla sıkmadan tatil modundan çıkarıp ders dönemine yeniden hazırlamak gerektiğini ifade eden Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak onlara bir hafta önceden ‘okullar açılıyor’ diyerek sürekli okul sorumluluklarını hatırlatmaktan da uzak durulmalıdır. Çünkü çocuklar zaten okulların açılmasına sayılı günler kaldığının ve okul dönüşünde sorumluluklarının tekrar başlayacağının farkına varırlar. Bu nedenle sürekli okul konusunu açmak ve sorumluluklarını hatırlatmak, tatilin tadını çıkarmalarına engel olduğu gibi okuldan soğumalarına da neden olabilir.”