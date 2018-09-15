2018 PTT personel alımı: PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PTT 5 bin personel alacak. Personel alımı için düzenlenen sınava iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. PTT sınav sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu. Peki PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen haberin ayrıntıları...

PTT personel almak için sınav düzenledi. PTT personel alımı sınavının soruları ve cevapları açıklandı. Aynı zamanda sınav sonuçları için de tarih belirlendi. PTT “PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.” açıklamasında bulundu. PTT SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK İSTEYENLER DİKKAT! Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır. İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır. İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır. İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır. Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.