2018 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk sahur, oruç ve iftar hangi gün?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı, onbir ayın sultanı olarak nitelendirilen yılın en bereketli ayı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. İlk sahur, oruç, iftar ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Haberimizden Ramazan ayına dair ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan sorulardan biri…2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. İlk sahur 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece yapılacak. İlk iftar 16 Mayıs’ta idrak edilecek. Ramazan, Hicrî Takvim’e göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Hz. Muhammed’e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam’ın beş şartından birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan’ın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelecek.