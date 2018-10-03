2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları için sayılı saatler kaldı!

Yabancı Dil Sınavı, akademide, kamuda ya da çeşitli kurumlarda yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyenlerin girdiği bir sınav. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sonuçları ne zaman ilan edilecek merak ediliyor. İşte 2018 YDS ile ilgili son gelişmeler...

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı 9 Eylül’de gerçekleşmişti. ÖSYM öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabını açıkladı. YDS sonuçları açıklanır açıklanmaz https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi internet sietesinden yapılan açıklamaya göre YDS sonuçları 4 Ekim 2018'de açıklanacak. ÖSYM sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacağını ise henüz duyurmadı. ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuçlarının son zamanlarda saat 00:01'de açıklanması dikkat çekiyor.

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.