2018’de Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte en güzel hediye tavsiyeleri…

Babalar Gününe kısa bir süre kala tüm çocuklar babalarını mutlu etmek için hediyeler hazırlıyor. Babalar Gününde birçok kişi babasının yanına gidecek, hediyeler alacak, onlara güzel bir gün yaşatacak. Peki 2018'de Babalar Günü ne zaman?

Yılın en özel günlerinden olan Babalar Gününe çok kısa bir zaman kaldı. Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Babalar Günü ne zaman, tam olarak hangi tarihe denk geliyor merak edenler Google üzerinden araştırıyor. Bu özel günde hediye almak isteyen çocuklar da Babalar Gününe özel hediyeler neler merak ediyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar günü bu yıl yani 2018'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN VE NE SEBEPLE KUTLANDI?

Babalar günü ilk olarak 1907 yılında Amerika'da meydana gelen bir maden kazasında çoğunluğun baba olduğu 360 erkeğin ölümünün ardından her yıl önceleri anma günü olarak kutlanmaya başlandı. Batı Virginia'da meydana gelen bu talihsiz olay bugünlere uzanan babalar günü kutlamasının ilk adımını oluşturuyor.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HANGİ HEDİYELER ALINABİLİR?

Her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü, bu yıl da 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. İnsanlar, bu anlamlı güne az bir zaman kalmasıyla birlikte, ‘en güzel Babalar Günü hediye tavsiyeleri'ne ihtiyaç duymaya başladı. Aslında böyle günlerde içten bir sarılma veya bir çift güzel söz, bütün hediyelerin ötesine geçebiliyor. Fakat hatıra olması açısından da hediyeler olmazsa olmaz bir nitelik taşıyor. Söz konusu babalara alınacak hediye olunca, birçok seçeneğin olduğunu söylemek mümkün.

Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir. İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.