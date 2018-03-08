2018’de Ramazan Bayramı ne zaman? İşte üç aylar başlangıç tarihi…

Recep ayı ile başlayan üç aylar Ramazan ayı ardında ise Ramazan Bayramı ile son bulacak. 2018 yılında üç ayların başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı'nın hangi aya denk geldiği merak ediliyor. İslam aleminin 11 ayın sultanı olarak kabul ettiği Ramazan ayı, üç ayların sonuncusu. İşte üç ayların başlangıç tarihi...

Mübarek günlerin, üç ayların ve Ramazan Bayramı’nın Miladi Takvim’e göre hangi güne denk geldiği, ne zaman başlayacağı İslam alemi tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde “Yâ Rabbi, bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır.” şeklinde dua ederek önemine dikkat çektiği üç ayların başlangıç tarihi haberimizde. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar İslamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı’nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi’dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.



RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.



2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.