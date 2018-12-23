2019 Asgari ücret zam oranı: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

7 milyon asgari ücretlinin gündemi 2019 Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı… Ekonominin olumsuz gidişatı, enflasyon canavarı vatandaşın geçim derdine yenilerini ekledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok rakam telaffuz edildi ancak kesin rakam 31 Aralık’ta açıklanacak. Peki tahminen 2019 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yeni asgari ücret ile ilgili son gelişmeler…

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor.Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor. TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor. Peki asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

2019 ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

TÜİK'in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu. Asgari ücret komisyonunun bu noktada kaç lira zam belirleyeceği merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

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2018 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI: NET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: İŞSİZLERİN FONDAN YARARLANMA KOŞULLARI ESNETİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “İşsizlik Sigortası Fonu işsizlere cimri, işverenlere cömert. Bu durum acilen düzeltilmeli, özellikle içinde bulunduğumuz kriz ortamında işsizlerin fondan yararlanma koşulları esnetilmeli ve fondan ödeme alma süreleri uzatılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre son üç ayda işsizlik sigortasından yararlanan kişi sayısının 524 bine yükseldiğini belirtti.

Söz konusu artışa rağmen resmi işsizlerin sadece yüzde 14'ünün işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkati çeken Erdoğdu, “Kasım ayında fondan işsizlere ancak 500 milyon lira işsizlik maaşı ödenirken, işverenlere verilen teşvik tutarı ise 1 milyar 200 milyon lira oldu.” bilgisini verdi.

Erdoğdu, fondan işverenlere “İlave İstihdam Teşviki”, “Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki”, “Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki”, “İşbaşı Eğitim Programı Teşviki” ve “İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik” ile “Asgari Ücret Desteği” olmak üzere altı kalemde teşvik ve destek sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İşsizlik Sigortası Fonu'nun ana gider kalemi haline gelmiş olmasına rağmen, İŞKUR işverenlere yönelik teşvik ve desteklere ilişkin istatistik yayımlamıyor. Teşviklere ilişkin bilgilere; Bakanlığın istatistikleri aracılığıyla erişmek kısmen mümkün. Ancak Bakanlığın en son açıkladığı veri de Temmuz 2018'e ait. Oysa, fondan işverenlere yönelik teşvik ve desteklerin kullanımı son dört ayda önemli bir artış gösterdi. Sağlıklı bir değerlendirme için destek kullanımına ilişkin güncel istatistiklere ihtiyaç var.”

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