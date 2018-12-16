2019 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet açıkladı!

İslamın beş şartından biri olan Hac ibadeti için başvurular tamamlandı. Vatandaşlar 2019 yılında hac kuralarının çekileceği tarihi araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hac organizasyonu takvimini açıkladı. 8 Aralık 2018’de başlayan 2019 yılı hac organizasyonu başvuruları 14 Aralık'ta sona ermişti. Peki 2019 Hac kurları ne zaman çekilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarih...

Hacca ilk kez gitmek isteyenler ve 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları başvuru işlemlerini tamamladı. Merakla hac kuralarında isimlerinin çıkıp çıkmayacağını bekleyen vatandaşlar 2019 hac kurası ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet konuya ilişkin açıklama yaptı.

2019 HAC KURALARI NE ZAMAN?

2019 yılı hac kuraları 28 Aralık 2018 Cuma günü çekilecek. Vatandaşlar, hac başvuruları ile ilgili detaylara www.hac.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

HAC NEDİR? HAC NASIL YAPILIR?

Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir. Hac; İslâm’ın beş şartından biridir. Hac kelimesi İbrânîce’de hag şeklindedir; “bayram” anlamına gelen bu kelime “bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak” mânasındaki hvg kökünden türemiştir.

Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup İbrânîce’den başka Ârâmîce’de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının “bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu” olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir.

Arapça’da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça’da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe’de hacı denir.