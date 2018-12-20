2019 KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi yayınladı…

ÖSYM, kamu kuruluşlarında görev almak isteyen memur adayları için KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayılandı. İşte memur adaylarının beklediği KPPS başvuru tarihleri...

KPSS’de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu içerisinde kendilerine yer bulmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS'ye hazırlanıyor. ÖSYM’den KPSS’ye girecekleri heyecanlandıracak haber geldi. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM'nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvurularını ne zaman yapılacağı sorusu yanıt buldu. İşte memur adaylarının beklediği KPPS başvuru tarihleri…

ÖSYM sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı



Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

KPSS NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye’de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası’nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.