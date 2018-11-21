2019 resmi ve dini tatiller listesi! Bol bol tatil yapacağız!

Çok çalışıyoruz bu nedenle de tatilleri dört gözle bekliyoruz. Resmi Gazete'de 2019 yılında ne kadar tatil yapacağımıza dair bilgiler paylaşıldı. Gelecek sene kaç gün tatil yapacağız? Erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak isteyenler 2019 resmi tatil listesini araştırıyor. İşte 2019 resmi ve dini tatiller listesi...

2019 yılında 121 gün tatil yapacağız! Ramazan Bayramı 4 Haziran’da, Kurban Bayramı 11 Ağustos da kutlanacak. Haftasonu tatilleri 104 gün olacak. Planlı yaşamayı sevenler 2019 tatil günlerini yeni planlar yapmak için araştırıyor. İşte konuya ilgili ayrıntılar… 2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı 2019 DİNİ TATİLLER 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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