2019 yılında 121 gün tatil! Resmi tatiller listesi ve bayram tatilleri…

Resmi Gazete’de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” olarak yayınlanan bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. 2019 yılındaki resmi tatiller çalışanlar ve öğrenciler tarafından internette sık sık sorgulanıyor. Bu yıl çalışanlar 121 gün tatil yapacak. İşte resmi tatiller listesi 2019...

Geçen yıl bayram tatillerinin fazla olması sebebiyle yıllık tatiller de bir hayli uzadı. Çalışanlar ve öğrenciler 2019 yılının resmi tatil günlerinin neler olduğuna ilişkin sorgulamalara başladı. Son zamanlarda özellikle takip edilen 2019 yılının resmi tatil günleri belli oldu. Hafta sonu tatilleri 104 güne denk gelirken, hafta sonuna denk gelmeyen resmi tatiller de eklenince 2019 yılında 121 gün tatil yapılacak.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)