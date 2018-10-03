20:30 Hadi ipucu sorusu: Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir?

Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Prison Break, Hadi ipucu sorusu oldu. Hadi'de bu akşam Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir? sorusu ipucu oldu. Peki ünlü dizi Prison Break'de girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir? İşte ipucu sorusunun yanıtı...

‘Prison Break hapishaneden kaçmayı başaran karakter kimdir?’ Hadi ipucu sorusu oldu. Hadi ipucu sorusu, “Prison Break dizisini duymuş muydunuz? Hatta Türk televizyonlarında da yayınlanmıştı. Peki Prison Break dizinsinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismini biliyor muyuz?” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sorunun yanıtı Michael Scofield olacak.

Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir?

Dizinin ilk sezonu, Michael Scofield’ın haksız yere idam cezasına çarptırılan kardeşi Lincoln’ü kurtarmak için sahte bir suçla kendini hapse attırmasıyla başlar. Sonunda zoru başarırlar ve Michale Scofield yanında kardeşi, birkaç sapık suçlu ve hapishane revirinde hemşirelik yapan Sara’nın aşkı ile birlikte hapishaneden kaçmayı başarmıştı.

Dizinin konusu;

Büyük Kaçış (Orijinal adı: Prison Break), ABD yapımı bir aksiyon dizisi. Hikâyesi Paul Scheuring tarafından ortaya atılmış ve FOX şirketi tarafından 2005 yılında dizi olarak hayatına adım atmıştır. Dizi genel olarak işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış Lincoln Burrows (Dominic Purcell) ‘u ve Lincoln’ün kardeşi Michael Scofield (Wentworth Miller)’ın kardeşini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu alır. Dizinin yapımcılığını Adelstein-Parouse Productions, Original Television ve 20th Century Fox Television işbirliğiyle üstlenmiştir.