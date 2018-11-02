‘2050’den önce Mars’ta en az 50 bin kişi çalışıyor olacak’

Dünyanın en ünlü bilim yazarlarından Stephen Petranek, SÖZCÜ’ye konuştu. Petranek, “Elon Musk’ın şirketi Mars’a gidecek ilk roketi inşa ediyor. Çinliler 2040’a kadar Mars’a gidecek. Uzayda bir yarış var şu anda... 20 yıl içinde en çok para kazanılan iş de bu olacak. İlk giren kazanacak” dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki çok şık bir otelin odasında Mars'ta nasıl yaşayacağımızı anlatan, dünyanın en tanınmış bilim yazarlarından biri; Stephen Petranek… Stephen, meslekteki 30 yılını çok okunan bilim – teknoloji dergilerine ve saygın gazetelere yazılar yazarak geçirmiş. Sayısız ödülü var. Oğlum Uzay için de imzaladığı “Mars'ta Nasıl Yaşayacağız?” isimli kitabını anlattığı konuşma videosu internette milyonlarca kez izlenmiş. Bizi bir araya getiren ise FOX International kanallarından National Geographic'te kasım ayında başlayacak olan “MARS” dizisi… Belgesel dizinin Londra gösteriminden sonra Petranek'le içinden geçtiğimiz çağı konuştuk. Sadece Mars'ı değil, Dünya'yı ve insanoğlunu da…

GERİ DÖNÜŞÜ YOK

– Uzaya gitmek kaç para?

Elon Musk'ın şirketi SpaceX şu anda Mars'a gidecek ilk roketi inşa ediyor. Bu seyahatin tek kişilik masrafı 25 binle 40 bin dolar arasında. Çinliler 2040'a kadar Mars'a gidecek, Ruslar 2030'dan önce insanlı bir roket indirecek. Hint hükümeti 4 yıl içinde Mars'a bir robot gönderecek. Uzayda bir yarış var şu anda! 20 yıl içinde en çok para kazanılan iş de bu olacak, ilk giren kazanacak. Ama bazıları için bu seyahat bedava olacak!

– Nasıl?

Şirketler personeline diyecek ki “Bizim için Mars'ta çalışır mısın?” Çok yakın bir zamanda bir grup insanın işyeri Mars olacak. 2050'den önce Mars'ta 50 bin kişi olacağını tahmin ediyorum.

– Ben daha ayak basılacağını bile zor düşünürken, hele bir de yaşamak…

Başka çaren yok ki! Gidince Mars'ta yaşamak zorundasın, tek yönlü bir bilet bu… Geri dönmek çok pahalı. Dünyadaki yaşamını bırakarak gitmeye razı olacaksın.

DÜNYA YOK OLACAK

– İyi de neden Mars'a gitmek ister ki insan?

Çünkü dünya yok olacak! Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Heyeti küresel ısınmayla ilgili çok çarpıcı bir rapor yayınladı. Eğer fosil yakıtların yüzde 75'ini kullanmaya devam edersek, 2040 yılına kalmadan başımız büyük derde girecek. İnsanoğlu en az 30 yıldır başına geleceklerin farkında, ama bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmadı, sadece gerçekleri inkar etti. Kaldı ki tek sorun bu da değil…

– Başka ne var?

Güneşimiz ömrünün yarısını tamamladı, bir milyar yıl sonra ışığı tamamen radyasyon yayacak, dünya buharlaşacak ve ekseninden çıkacak. 65 milyon yıl önce bir göktaşı dünyaya çarptı ve yaşamın 3'te ikisini yok etti, dinozorların nesli tükendi. Belki de bir volkan patlayabilir! Bunların hepsi mümkün ve her an yaşanabilir.

DEPRESYON SALGIN GİBİ

– Bir sizin gibi “büyük düşünenler” var, bir de benim gibi “en sade versiyona” dönmeyi hayal edenler… Yaşamın basit gerçeklerine…

Bence Mars'ta kuracağımız yeni hayat tam da böyle olacak, en sadesi, en basiti. Küçük şeylerden mutlu olduğumuz, gün gün ilerlediğimiz bir yaşam. Dünyada en büyük hızla yayılan salgın nedir biliyor musun?

– Hayır. Nedir?

Depresyon. Tüm dünyada her 5 kişiden biri depresyonda. Bunun nedeni modern yaşamın çok zorlayıcı ve karmaşık oluşu. Kırsaldan kentlere geçişte işler çok zorlaştı. Mars'ta ise işler kolaylaşacak, varoluşun en temel eşiklerinde, çok daha sade bir yaşam süreceğiz… Herkes birbiriyle uzlaşmak ve işbirliği yapmak zorunda, aksi durumda herkes ölür çünkü.

İnsanlığın üzerindeki en büyük tehdit insanlardır

– Mars'ta koşullar insan yaşamı için yetersiz değil mi?

Mars'ta koşullar çok çok kötü… Ama tüm bunlar uygun hale getirilebilir, bilimsel ve teknolojik olarak bu mümkün. Yeter ki gereken bütçe sağlansın… Mars'ın kuzey ve güney kutuplarına iki dev ayna yerleştirerek gezegende var olan sınırsız karbondioksit kaynaklarının sadece küçük bir bölümü eritilebilir. Böylece gezegenin ısısı artırılır. Ayrıca Mars'ta istemediğiniz kadar karbondioksit var, ağaçlar çılgınca büyür, bol gıda kaynakları yaratabilirsiniz.

– Dünyada yaptığımız korkunç şeyleri Mars'ta da mı yapacağız?

Umarım yapmayız! Mars zaten uzayda buz gibi ve karanlık bir kaya, insanoğlu orayı ancak “daha iyi” yapabilir. Unutma; dünya 4.6 milyar yaşında, insanoğlu ise sadece 2 milyar yaşında.

– Bu dünya kaç kişilik?

500 milyon kişi için tasarlanmış bir gezegen bu, 1 milyar insan bile çok fazla. Ve bugün 8 milyar insanız. İnsanlığın üzerindeki en büyük tehdit de bu, insanlar!

10 yıl içinde çoğu kanser türünü tedavi edebileceğiz

– Yıllardır bilim yazıyorsunuz, çok sayıda ödülünüz var. Mars'tan sonra sizi en çok heyecanlandıran konu hangisi?

Tıp. Biyo-teknoloji şirketlerinin yürüttüğü gen ve hücre araştırmaları insan yaşamını dramatik ölçekte değiştirecek. Geldiğimiz noktada 2000 dolara tüm genetik yapınızı elden geçirebilecek durumdasınız! Genom haritanızı bir çipe yüklerseniz bir yazılım size her gün ne yemeniz gerektiğini bile söyleyebilir… Lösemi gibi “likit kanser türleri”nin tedavisi büyük ölçüde bulundu. 10 yıl içinde de çoğu kanseri tedavi edeceğiz.

– Kanser daha önce tedavi edilebilir miydi?

Hayır. Kanser çok farklı. Önceki sene sadece 3 çeşit göğüs kanseri türü vardı, bugün bu sayı 300. Bireyselleştirilmiş tedavi kanser için en doğru çözüm. Ve bu da kolay değil.