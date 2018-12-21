21 Aralık’ta neden en uzun gece yaşanır? 21 Aralık en uzun gece ne kadar sürecek?

En uzun gece bugün yani 21 Aralık günü yaşanıyor. En uzun gece tam 15 saat 6 dakika sürecek. Ülkemizin de yer aldığı Kuzey Yarım Küre'de her 21 Aralık'ta olduğu gibi yine en uzun gece merakla bekleniyor. Peki, 21 Aralık'ta neden en uzun gece yaşanır? 21 Aralık en uzun gece ne kadar uzun?

21 Aralık yani Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece bugün yaşanacak. 21 Aralık tarihi Güney yarımkürede yazın; Kuzey yarımkürede kışın başlangıcı olarak nitelendirilir. 21 Aralaık’tan sonra Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başladığı gibi Güney yarımkürede de kısalmaya başlar. Bugün Türkiye’de en uzun gece Sinop ilinde yaşanacak. Peki, neden en uzun gece yaşanır? En uzun gece ne kadar uzun?

EN UZUN GECE NASIL OLUR?

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.

İLGİLİ HABER En uzun gecelerde müzik keyfi

EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. En uzun gece tam 15 saat 6 dakika sürecek.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.En uzun gece ise Sinop’ta yaşanıyor.