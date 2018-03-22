21 Mart 2018 Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında yapılan Şans Topu çekilişi ile bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Çarşamba gecelerinin heyecanı Şans Topu bu hafta bir kişinin yüzünün güldürdü. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen vatandaş kuponunu Antalya’dan yatırdı. İşte 21 Mart Şans topu sonuçları ve kazandıran numaralar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küreden çekilen toplar ile belirleniyor. Oyunda amaç çekiliş ile belirlenen numaraları doğru tahmin etmek. 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Şans Topu oyununda 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 bilenler de ikramiye kazanıyor.

Bu hafta Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. İşte 875. hafta çekilişi sonucu…



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / KAŞ