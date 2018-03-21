21 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden bugün altın fiyatı ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor.Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 167 lira oldu. İşte 21 Mart güncel altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru ise: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte İstanbul Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 166,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 167 liradan, bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 117 liradan, 152 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 156 liradan, bin 74 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 95 liradan, 538 liradan alınan Yarım Ziynet 548 liradan ve 269 liradan alınan Çeyrek Ziynet 274 liradan satılıyor. (İHA)

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.