21’inci kez yakalanan kadın hırsız: İstanbul faresi

İstanbul'da polisi canından bezdiren 'İstanbul faresi' lakaplı kadın hırsız Hediye G. düzenlenen operasyonla 21’inci kez gözaltına aldı. Lüks evleri hedef seçen şüphelinin suç ortağıyla birlikte hırsızlık anları kameralara yansıdı. Bir kez daha Gayrettepe’deki meşhur merdivenlerden indirilen şüpheli adliyeye gönderildi.

Polisi harekete geçiren ilk olay, Sarıyer'de meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar; 13 bin dolar, 3 altın bilezik, 10 kol saati, 10 bin lira, 3 altın yüzük ve bir oyun konsolunu çalarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe ekipleri hemen olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık dedektifleri şüphelileri ararken ikinci bir olay da Çengelköy'de meydana geldi. A.A.'ya ait eve giren hırsızlar 6 bilezik, 1 bilgisayar, kadın çantaları çaldı.

POLİS GÖRÜR GÖRMEZ TANIDI

Hırsızlık ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince şüpheli anında tespit edildi. Hırsızın, polis ekiplerince daha önce 21 kez gözaltına alınan Hediye G. olduğu anlaşıldı. Dedektifler, görüntülerde ikinci bir hırsız daha olduğunu belirledi. O şüphelinin de Ahmet T. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Hediye G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ancak diğer şüpheli bir türlü bulunamadı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hediye G. işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Daha önce defalarca kez Asayiş Şube Müdürlüğü'nün meşhur merdivenlerinde polisler eşliğinde inen Hediye G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kadın hırsızın suç ortağı olduğu iddia edilen Ahmet T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERDE ÇOK RAHAT

Polisin gözaltına aldığı Hediye G.'nin, hırsızlık yaptığı anların kameralara da yansıdığı ortaya çıktı. Suç ortağıyla birlikte eve girerken yüzünü saklayan Hediye G.'nin evdeki eşyaları çantalara doldurduğu görülüyor. Hediye G.'nin o anlarda çok rahat olması ve hiç acele etmemesi de dikkat çekiyor.