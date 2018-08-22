Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi düzenlenen Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Bol bol devrederek dev ikramiyeler kazandıran Sayısal Loto'nun bu haftaki talihlisi merak ediliyor. Haberimizden Sayısal Loto çekiliş sonucunu ve büyük ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

22 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 659 bin 969 TL belirledi. Sayısal Loto oyununda tıpkı Süper Loto oyununda olduğu gibi 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devrediyor. İşte 22 Ağustos Sayısal Loto sonucu… 22 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUCU Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. İşte Sayısal Loto sonucu: 4, 8, 30, 36, 44, 49 EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU: İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonucu: MPİ 22 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı!

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT:3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.