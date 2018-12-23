22 Aralık Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto devirli ikramiye megakente!

İkramiye arttıkça heyecanı da arttıran Sayısal Loto'da sonuçlar belirlendi. Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda belirlendi. Haftalardır devreden ve 12 milyonu aşan ikramiye bir kişinin oldu. İşte kazandıran numaralar ve 22 Aralık Sayısal Loto sunucu...

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1177’inci çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 4, 8, 9, 26, 40 ve 48 olarak belirlendi. Bu hafta devirli ikramiye tutarı olan 12 milyon 312 bin lira Sayısal Loto kuponunu Ankara, Mamak’tan yatıran bir talihlinin oldu. İşte sonuçlar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan Sayısal Loto'da heyecan büyük! Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

4 – 8 – 9 – 26 – 40 – 48

Sayısal Loto oyununun 1177’nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 312 bin 863 lira 85 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 155 kişi 5 bin 875 lira 5’er kuruş, 4 bilen 8 bin 581 kişi 80 lira 15’er kuruş ve 3 bilen 170 bin 773 kişi 11 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı. Kazanan kuponun Ankara’nın Mamak ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 15 milyon 840 bin 998 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 263 bin 71 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 264 bin 565 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.