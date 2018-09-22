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22 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı!

Milli Piyango İdaresi, 22 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucunu açıkladı.Geçen çekilişte Sayısal Loto'nun devretmesi sonucu vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kuponlarını doldurdu. İşte merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonucu...

android-time 21:19 22 Eylül 2018
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22 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı!
Milli Piyango İdaresi, 22 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucunu açıkladı.Geçen çekilişte Sayısal Loto'nun devretmesi sonucu vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için kuponlarını doldurdu. İşte merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango bu hafta Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 518 bin TL belirledi. Oyun severler Sayısal Loto oyununda 1-49 sayı kümesinden çekilen 6 şanslı rakamı bilmek zorunda. İşte 22 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 4, 12, 27, 46,  49

sayisal-loto-sonucu

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
 
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