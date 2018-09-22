22 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı!

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango bu hafta Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 518 bin TL belirledi. Oyun severler Sayısal Loto oyununda 1-49 sayı kümesinden çekilen 6 şanslı rakamı bilmek zorunda. İşte 22 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu…
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
1, 4, 12, 27, 46, 49
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
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