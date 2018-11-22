22 Kasım Hadi ipucu sorusu: Logodaki soyu tükenme tehlikesinde olan hangi hayvandır?

Hadi ipucu sorusu geldi! Her akşam saat 20.30'da oyun tutkunlarıyla buluşan Hadi bu akşam 30 bin lira ödül verecek. Bu akşamki soru nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekiyor. Dünyanın en sevimli hayvanlarından birini ipucu sorusuna taşıyan Hadi bu hayvanın hangisi olduğunu takipçilerine sordu. Logodaki soyu tükenme tehlikesinde olan hangi hayvandır? İşte 22 Kasım Hadi ipucu sorusu...

Son zamanların en çok sevilen ve takip edilen yarışmalarından biri olan Hadi bu akşam 20.30'da! Ödül 30.000 TL! 1961'de kurulan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) doğanın zarar görmesine engel olmayı ve verilen zararları onarmayı hedefleyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu… Bugünkü ipucumuz bu kuruluşun logosundan geliyor. Bu logoda soyu tükenme tehlikesinde olan, çok sevimli bir hayvanın silüeti bulunuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı…

22 KASIM HADİ İPUCU SORUSU: LOGODAKİ SOYU TÜKENME TEHLİKESİNDE OLAN HANGİ HAYVANDIR?

YANIT: Panda.

PANDALAR HAKKINDA

Uluslar arası Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin(IUCN) Kırmızı Listesi'ne göre, pandaların nesli tehlike altında. Panda popülasyonun son zamanlardaki artışına rağmen pandaların sayıları hala az ve yaşamalarına yönelik tehditler devam etmekte. WWF'in pandaları korumak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yeni rezervler ve yeşil koridorların gelişmesiyle pandaların yaşam alanları arttı.

1947-1977 yılları arasında yapılan ilk popülasyon araştırmasında araştırmacılar, doğada 1.000-1.1000 civarinda dev panda olduğunu belirlediler. 1985-1988 yılları arasında yapılan ikinci araştırmada, yine 1.000 hayvanın hayatta olduğu belirlendi. Devam eden koruma çalışmaları sayesinde 2004'te, doğada yaşayan 1.600 panda hesaplandı.

DÜNYA DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI(WWF) HAKKINDA

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da kısaca WWF), doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961’de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır.

WWF, dünya çapında desteklediği 2000 koruma projesi ve 4000’e yakın çalışanıyla dünyanın en büyük çevre kuruluşu konumundadır. Projelerini 100’ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında gerçekleştirmektedir. WWF’nin temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir gelecek oluşturmaktır