22 Mart Süper Loto sonuçları: İşte MPİ Süper Loto çekiliş sonucu

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 3 milyon 789 bin TL veriyor. Bu hafta büyük ikramiyenin hangi talihli şehre vuracağı merak konusu. İşte 22 Mart Mili Piyango Süper Loto sonuçları…
22 MART SÜPER LOTO SONUCU
Bu hafta MPİ Süper Loto büyük ikramiye tutarı 3 milyon 789 bin TL. İşte haftanın şanslı numaraları:
3, 7, 8, 38, 49, 53
GEÇEN HAFTANIN SONUCU
5, 20, 22, 31, 40, 47
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.
SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.