23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (MPİ 23 Ağustos Süper Loto sonuçları)

Süper Loto'da 23 Ağustos tarihli çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun bu akşam 566. hafta çekilişi düzenlendi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre altı bilen çıkmadı ve 1 milyon 216 bin 679 lira devretti. Haberimizden Süper Loto sonuçlarını, haftanın kazandıran numaralarını ve dağıtılacak ikramiyeyi öğrenebilirsiniz.

Süper Loto'da 566’ıncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara’da gerçekleşti ve Süper Loto’nun kazanan numaraları belli oldu.

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Süper Loto’nun 566. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şöyle: 2 – 6 – 20 – 26 – 42 – 54

DEVRETTİ

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 216 bin 679 lira 39 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 8 bin 54 lira 75’er kuruş, 4 bilen 2 bin 162 kişi 187 lira 85’er kuruş, 3 bilen 44 bin 312 kişi 15 lira 85’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 487 bin 50 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 75 bin 944 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 828 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.