24 Eylül On Numara sonucu: On Numara çekiliş sonucu açıklandı!

Milli Piyango İdaresi her Pazartesi On Numara çekilişi düzenliyor. On Numara oyununda ya 22 şanslı numaradan 10'unu bilmeniz ya da hiçbir numarayı bilememeniz gerekiyor. İşte On Numara çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

On Numara çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 325 bin 294 TL belirledi. Vatandaşlar MPİ’nin resmi internet sitesi olan http://www.millipiyango.gov.tr/ aracılığı ile her Pazartesi saat 21.15’te On Numara çekilişini canlı izleyebiliyor. İşte 24 Eylül Pazartesi On Numara çekiliş sonucu… 24 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU 3, 4, 9, 11, 10, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65, 77

ON NUMARA NEDİR? On Numara oyununda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

