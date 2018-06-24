24 Haziran 2018 Adana seçim sonucu | İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği oy oranları…

Adana'da 24 Haziran 2018 erken seçim sonuçları açıklanıyor... Bulunduğunuz ya da merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 24 Haziran 2018 erken seçimlerinde bütün dünyanın yakından takip ettiği cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını anlık olarak sozcu.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adana ili seçim sonuçları belli olmaya başladı. Dünyanın yakından takip ettiği tarihi seçimler tamamlandı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sandıklar açılıyor ve seçim sonuçları şekilleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kıyasıya mücadele milletvekili seçim sonuçlarını da yansıdı. Peki Adana’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları ve oy oranları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.