İl il seçim sonuçları: Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonucu!

24 Haziran seçim sonuçları büyük oranda belli oldu. 3 büyük ilde yaşayan vatandaşlar Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonuçlarını araştırıyor. İstanbul, İzmir, Ankara seçim sonuçları, bu yıl da milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı için kritik konumunu sürdürdü. İşte, seçmenlerin merak konusu olan Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonuçları...

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekil seçimleri sonucu heyecanla takip edilirken yine en çok merak edilen, Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonucu oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran’da açıklanacak. Peki, Ankara, İzmir İstanbul’da oy oranları kaç? İşte, İzmir İstanbul Ankara seçim sonucu… CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İSTANBUL Muharrem İnce: 36.89 Meral Akşener: 4.76 Recep Tayyip Erdoğan: 50.01 Selahattin Demirtaş: 7.22 Temel Karamollaoğlu: 0.94 Doğu Perinçek: 0.18 ANKARA Muharrem İnce: 36.19 Meral Akşener: 9.04 Recep Tayyip Erdoğan: 51.56 Selahattin Demirtaş: 2.06 Temel Karamollaoğlu: 0.94 Doğu Perinçek: 0.21 İZMİR Muharrem İnce: 54.01 Meral Akşener: 6.3 Recep Tayyip Erdoğan: 32.92 Selahattin Demirtaş: 6.03 Temel Karamollaoğlu: 0.46 Doğu Perinçek: 0.29 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ İSTANBUL Cumhur İttifakı: 50,79 AK Parti: 42,52 MHP: 8.27 Millet İttifakı: 36.18 CHP: 26,61 SP: 1.51 İYİ Parti: 8.07 HDP: 12.57 İZMİR Cumhur İttifakı: 34.49 AK Parti: 28.24 MHP: 6,25 Millet İttifakı: 53.57 CHP: 41.76 SP: 0.8 İYİ Parti: 11,01 HDP: 11.36 ANKARA Cumhur İttifakı: 53.46 AK Parti: 40.26 MHP: 13.2 Millet İttifakı: 39.95 CHP: 26.19 SP: 1.52 İYİ Parti: 12.24 HDP: 6.16