İl il seçim sonuçları: Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonucu!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekil seçimleri sonucu heyecanla takip edilirken yine en çok merak edilen, Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonucu oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran’da açıklanacak. Peki, Ankara, İzmir İstanbul’da oy oranları kaç? İşte, İzmir İstanbul Ankara seçim sonucu…
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
İSTANBUL
Muharrem İnce: 36.89
Meral Akşener: 4.76
Recep Tayyip Erdoğan: 50.01
Selahattin Demirtaş: 7.22
Temel Karamollaoğlu: 0.94
Doğu Perinçek: 0.18
ANKARA
Muharrem İnce: 36.19
Meral Akşener: 9.04
Recep Tayyip Erdoğan: 51.56
Selahattin Demirtaş: 2.06
Temel Karamollaoğlu: 0.94
Doğu Perinçek: 0.21
İZMİR
Muharrem İnce: 54.01
Meral Akşener: 6.3
Recep Tayyip Erdoğan: 32.92
Selahattin Demirtaş: 6.03
Temel Karamollaoğlu: 0.46
Doğu Perinçek: 0.29
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
İSTANBUL
Cumhur İttifakı: 50,79
AK Parti: 42,52
MHP: 8.27
Millet İttifakı: 36.18
CHP: 26,61
SP: 1.51
İYİ Parti: 8.07
HDP: 12.57
İZMİR
Cumhur İttifakı: 34.49
AK Parti: 28.24
MHP: 6,25
Millet İttifakı: 53.57
CHP: 41.76
SP: 0.8
İYİ Parti: 11,01
HDP: 11.36
ANKARA
Cumhur İttifakı: 53.46
AK Parti: 40.26
MHP: 13.2
Millet İttifakı: 39.95
CHP: 26.19
SP: 1.52
İYİ Parti: 12.24
HDP: 6.16