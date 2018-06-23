24 Haziran seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları neler? İşte merak edilenler…

Türkiye tarihi bir seçim için sandık başına gidiyor... 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim için yasaklar ve süreler açıklandı. Seçmenler merak ediyor: Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren başladı. İşte 24 Haziran seçimleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

Seçim maratonu sona eriyor, vatandaşlar sandık başına gidiyor. 24 Haziran Pazar günü kelimenin tam anlamıyla Türkiye geleceğini oylayacak. Bu seçim birçok açıdan önem taşıyor. Bu seçimlerle birlikte geçen yılki referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçiş tamamlanmış olacak. Mart ayında kabul edilen ve kısaca “ittifak yasası” olarak da bilinen kanun değişikliği de ilk kez bu seçimde uygulamaya girecek. Bu düzenleme ile seçimde ittifak kuran partiler, yüzde 10'luk seçim barajından da muaf olacak. Peki Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar…

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00’de bitti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10’uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (23 Haziran) saat 18.00’den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00’den önce de kaldırabilecek.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? SEÇİM YASAKLARI NELER?

Seçim yasakları 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren başladı. İkinci tura kalınması halinde 25 Haziran’dan 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00’e kadar ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, sabit ve cep telefonlarına görüntülü, sesli, yazılı propaganda mesajları gönderilmesi yasak olacak.

HEDİYE VE EŞANTİYON DAĞITILAMAYACAK



Adaylar, propaganda süreleri içine kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayları, seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıttırmaları yasak olacak.

MAKAM ARAÇLARIYLA PROPAGANDA GEZİLERİ YAPILAMAYACAK

Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafetler verilemeyecek.

BAYRAK VE AFİŞLER TOPLATILACAK

Saat 18.00’da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanılacak sandıklar bellirlendi. Yurt içinde ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının “Nerede Oy Kullanacağım” sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, Seçmen Bilgi Kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00

Yurt dışında ikamet ediyorsanız, Seçmen Sorgulama uygulamasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,

7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri:

Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00

Gümrük Kapılarında: 24 Saat

(24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)