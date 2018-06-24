24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonuçları! İşte İstanbul Milletvekili listesi ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları…

24 Haziran 2018 İstanbul seçim sonuçları! İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Millet İttifakı'nın oy oranı 34.04, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 53.62. Cumhurbaşkanı adaylarından Erdoğan'ın oyu 52.55, İnce'nin 30.67, Demirtaş'ın 8.36, Akşener'in ise 7.33. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar hangi ilçede hangi parti yüzde kaç oy aldı, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında kim önde, hangi parti İstanbul'da kaç milletvekili çıkardı sorularının yanıtlarını arıyor. sozcu.com.tr adresinden İstanbul ve tüm illerin seçim sonuçlarını anlık takip edebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul en çok milletvekili çıkaran şehir. İstanbul’dan 24 Haziran seçimlerinde 98 milletvekili çıkacak ve nüfusu dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en çok etkileyen il oldu. 3 bölgeye bölünen İstanbul’un seçim sonuçları haberimizde.

İşte partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları…

İSTANBUL İLÇE İLÇE MİLLETVEKİLLİĞİ SONUÇLARI

İSTANBUL İLÇE İLÇE CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

14 AĞUSTOS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye, 24 Haziran seçimleri ile Cumhurbaşkanı ve Meclis'i belirleyecek. Bu seçimlerle birlikte geçen yılki referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen “Cumhurbaşkanlığı Sistemine” geçiş tamamlanmış olacak. Mart ayında kabul edilen ve kısaca “ittifak yasası” olarak da bilinen kanun değişikliği de ilk kez bu seçimde uygulandı. Bu düzenleme ile seçimde ittifak kuran partiler, yüzde 10’luk seçim barajından da muaf. Milletvekili Seçimlerinde ittifak grupları arasında; iktidar kanadında “Cumhur İttifakı (AKP-MHP)”, muhalefet kanadında ise “Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi, Demokrat Parti” yer alıyor. Vatandaşlar 24 Haziran seçim sonuçlarının yanı sıra önceki seçim sonuçlarını da araştırıyor.

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonlanmıştır.

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SEÇİM YASAKLARI NELER?

Adaylar, propaganda süreleri içine kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayları, seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıttırmaları yasaktı.

Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafetler verilemeyecek.

Saat 18.00’da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başlanmıştı