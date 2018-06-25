24 Haziran seçimleri oy oranları: İşte AKP’nin oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran'da açıklanacak! Seçim sonrası yurttaşlar AKP'nin oy oranı ne? sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte AKP'nin 2018 genel seçimlerinde aldığı oy oranı ve çıkardığı milletvekili sayısı...

AKP’nni oy oranı kaç? sorusu 24 Haziran seçimlerinin ardından en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte 24 Haziran Genel Seçimleri sonrası resmi olmayan rakamlara göre AKP’nin aldığı oy oranı…

İŞTE AKP’NİN OY ORANI

AKP 24 Haziran 2018 seçimlerinde %42,49 oy alarak 293 milletvekili çıkardı

AK Parti’nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK’ye sunuldu. YSK’ya sunulan listede adayların 126’sını kadınlar oluşturdu. Türkiye 24 Haziran Pazar günü sandık başına gitti. Vatandaşlar seçimin ardından heyecanla sonuçları beklemeye başladılar.

AKP’de, 26. Dönem’de milletvekili olan 167 kişi yeniden aday gösterildi. Siyasette kadınların yer almasına önem veren AKP’de 126 kadın milletvekili adayı listede kendisine yer bulurken, 474 erkek adaya listelerde yer verildi.

AKP’nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde 25 yaş altı aday sayısı 57, engelli aday sayısı ise 8 oldu. Kocaeli’den 11’inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram en genç, Mardin 4.sıradan aday gösterilen Ahmet Munip Yıldızoğlu ise en yaşlı milletvekili adayı olarak listede kendine yer buldu.

(AA)