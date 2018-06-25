24 Haziran seçim sonucu: İYİ Parti oy oranı! Ümit Özdağ milletvekili seçildi mi?

Türkiye 24 Haziran günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra genel seçimlerin de gerçekleştirildiği günde en çok merak edilen konulardan biri İYİ Parti oldu. İşte 24 Haziran Genel Seçimleri sonrası resmi olmayan rakamlara göre İYİ Parti'nin aldığı oy oranı, İYİ Parti’nin milletvekili çıkardığı iller…
İYİ PARTİ BARAJI GEÇTİ
“Türkiye İyi Olacak” sloganıyla 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 968 bin 75 seçmenin oyunu aldı. Açılan sandıklardaki (yüzde 99) toplam oyların yüzde 10.1’ini elde eden İYİ Parti, böylece kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen ve geçmiş sayılan 6 partiden biri oldu.
İYİ PARTİ’NİN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI İLLER
İYİ Parti, Ankara’dan 5, İstanbul’dan 8, Antalya’dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin’den 2’şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray’dan ise birer olmak üzere toplam 44 milletvekili kazandı.
ÜMİT ÖZDAĞ VE LÜTFÜ TÜRKKAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ
Başkanlık Divanı’nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker’in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor.
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ
Seçimlere ilk defa girmesinin de etkisiyle belki de en çok alacağı oy oranı ve çıkaracağı milletvekili sayısı merakla beklenen İYİ Parti'nin açılan sandıklarla beraber milletvekiliği kesinleşen isimleri şöyle
İsmail Koncuk – ADANA
Mehmet Metanet Çulhaoğlu – ADANA
Gültekin Uysal – AFYONKARAHİSAR
Ayhan Erel – AKSARAY
İbrahim Halil Oral – ANKARA
Durmuş Yılmaz – ANKARA
Koray Aydın – ANKARA
Ayhan Altıntaş – ANKARA
Şenol Bal – ANKARA
Hasan Subaşı – ANTALYA
Tuba Vural Çokal -ANTALYA
Feridun Bahşi – ANTALYA
Aydın Adnan Sezgin – AYDIN
İsmail Ok – BALIKESİR
Ahmet Kamil Erozan – BURSA
İsmail Tatlıoğlu – BURSA
Rıdvan Uz – ÇANAKKALE
Yasin Öztürk – DENİZLİ
İmren Çakırlar – EDİRNE
Muhammet Naci Cinisli – ERZURUM
Arslan Kabukcuoğlu – ESKİŞEHİR
İmam Hüseyin Filiz – GAZİANTEP
Aylin Cesur – ISPARTA
Abdul Ahat Andican – İSTANBUL
Ahmet Çelik – İSTANBUL
Ümit Beyaz – İSTANBUL
Yavuz Ağıralioğlu – İSTANBUL
Ümit Özdağ – İSTANBUL
Hayati Arkaz – İSTANBUL
(AA)