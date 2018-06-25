24 Haziran seçim sonucu: İYİ Parti oy oranı! Ümit Özdağ milletvekili seçildi mi?

24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran'da açıklanacak! Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı, ilk kez seçimlere katılan İYİ Parti'nin oy oranı belli oldu gibi. Seçim sonrası seçmenler "İYİ Parti'nin oy oranı ne?" sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, İYİ Parti'nin genel seçim oy oranı, çıkardığı milletvekili sayısı ve İYİ Parti milletvekilleri...

Türkiye 24 Haziran günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra genel seçimlerin de gerçekleştirildiği günde en çok merak edilen konulardan biri İYİ Parti oldu. İşte 24 Haziran Genel Seçimleri sonrası resmi olmayan rakamlara göre İYİ Parti'nin aldığı oy oranı, İYİ Parti’nin milletvekili çıkardığı iller…

İYİ PARTİ BARAJI GEÇTİ

“Türkiye İyi Olacak” sloganıyla 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 968 bin 75 seçmenin oyunu aldı. Açılan sandıklardaki (yüzde 99) toplam oyların yüzde 10.1’ini elde eden İYİ Parti, böylece kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen ve geçmiş sayılan 6 partiden biri oldu.

İYİ PARTİ’NİN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI İLLER

İYİ Parti, Ankara’dan 5, İstanbul’dan 8, Antalya’dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin’den 2’şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray’dan ise birer olmak üzere toplam 44 milletvekili kazandı.

ÜMİT ÖZDAĞ VE LÜTFÜ TÜRKKAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Başkanlık Divanı’nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker’in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Seçimlere ilk defa girmesinin de etkisiyle belki de en çok alacağı oy oranı ve çıkaracağı milletvekili sayısı merakla beklenen İYİ Parti'nin açılan sandıklarla beraber milletvekiliği kesinleşen isimleri şöyle

İsmail Koncuk – ADANA

Mehmet Metanet Çulhaoğlu – ADANA

Gültekin Uysal – AFYONKARAHİSAR

Ayhan Erel – AKSARAY

İbrahim Halil Oral – ANKARA

Durmuş Yılmaz – ANKARA

Koray Aydın – ANKARA

Ayhan Altıntaş – ANKARA

Şenol Bal – ANKARA

Hasan Subaşı – ANTALYA

Tuba Vural Çokal -ANTALYA

Feridun Bahşi – ANTALYA

Aydın Adnan Sezgin – AYDIN

İsmail Ok – BALIKESİR

Ahmet Kamil Erozan – BURSA

İsmail Tatlıoğlu – BURSA

Rıdvan Uz – ÇANAKKALE

Yasin Öztürk – DENİZLİ

İmren Çakırlar – EDİRNE

Muhammet Naci Cinisli – ERZURUM

Arslan Kabukcuoğlu – ESKİŞEHİR

İmam Hüseyin Filiz – GAZİANTEP

Aylin Cesur – ISPARTA

Abdul Ahat Andican – İSTANBUL

Ahmet Çelik – İSTANBUL

Ümit Beyaz – İSTANBUL

Yavuz Ağıralioğlu – İSTANBUL

Ümit Özdağ – İSTANBUL

Hayati Arkaz – İSTANBUL

(AA)