24 Haziran seçimleri oy oranları: İYİ Parti oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran'da açıklanacak! Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı, ilk kez seçimlere katılan İYİ Parti'nin oy oranı gayri resmi rakamlara göre belli oldu. Seçim sonrası seçmenler İYİ Parti'nin oy oranı ne? sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, İYİ Parti'nin 2018 genel seçimlerinde aldığı oy oranı ve çıkardığı milletvekili sayısı...

Türkiye 24 Haziran günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra genel seçimlerin de gerçekleştirildiği günde en çok merak edilen konulardan biri İYİ Parti oldu. İşte 24 Haziran Genel Seçimleri sonrası resmi olmayan rakamlara göre İYİ Parti'nin aldığı oy oranı, İYİ Parti’nin milletvekili çıkardığı iller…

İYİ PARTİ BARAJI GEÇTİ

“Türkiye İyi Olacak” sloganıyla 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 968 bin 75 seçmenin oyunu aldı. Açılan sandıklardaki (yüzde 99) toplam oyların yüzde 10.1’ini elde eden İYİ Parti, böylece kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen ve geçmiş sayılan 6 partiden biri oldu.

İYİ PARTİ’NİN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI İLLER

İYİ Parti, Ankara’dan 5, İstanbul’dan 8, Antalya’dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin’den 2’şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray’dan ise birer olmak üzere toplam 44 milletvekili kazandı.

ÜMİT ÖZDAĞ VE LÜTFÜ TÜRKKAN MİLLETVEKİLİ OLDU

Başkanlık Divanı’nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker’in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor.

(AA)